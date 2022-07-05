عقب استقالة وزيرين في حكومته.. مطالبات برحيل بوريس جونسون

أثار تقديم وزيري الصحة ساجد جاويد والمالية ريشي سوناك في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مطالب بتقديم الأخير استقالته من منصبه.

وأشار مقربون من جونسون أنه "لم يرد بعد على هذه الاستقالات، وأنه لا ينوي الاستقالة من منصبه".

من جهته، دعا رئيس حزب "العمل" المعارض كير ستايمر، لإجراء انتخابات عامة جديدة بدعوى أن "البلاد بحاجة إلى ذلك بسبب التطورات التي تشوب حكومة جونسون وانقسامات حزب المحافظين".

وأعلن وزيرا الصحة ساجد جاويد والمالية ريشي سوناك في وقت سابق، أنهما "قدما استقالتيهما من حكومة بوريس جونسون".

وكتب جاويد على "تويتر": "لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء لتقديم استقالتي من منصب وزير الدولة للصحة والرعاية الاجتماعية.. لقد كان لشرف عظيم لي أن أعمل في هذا الدور، لكن للأسف لم أعد أستطيع الاستمرار بضمير حي".

I have spoken to the Prime Minister to tender my resignation as Secretary of State for Health & Social Care.



It has been an enormous privilege to serve in this role, but I regret that I can no longer continue in good conscience. pic.twitter.com/d5RBFGPqXp — Sajid Javid (@sajidjavid) July 5, 2022



أما سوناك فقال: "الجمهور يتوقع أن تدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد.. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري لي، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

وجاءت استقالة الوزيرين بعد إجراء جونسون مقابلة اعترف فيها بأنه "ما كان ينبغي أن يعين النائب كريس بينشر في منصب منسق الجناح البرلماني المحافظ في فبراير الماضي، بعد مزاعم بأنه تحرش برجلين الأسبوع الماضي، أحدهما نائب في مجلس العموم، أمام شهود في نادي كارلتون الخاص وسط لندن ما أدى إلى رفع شكاوى إلى الحزب".

المصدر: RT