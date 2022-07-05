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شويغو: القضاء على 170 مرتزقا أجنبيا خلال الـ 10 أيام الماضية

أخبار العالم

شويغو: القضاء على 170 مرتزقا أجنبيا خلال الـ 10 أيام الماضية
Globallookpress Mikhail Metzel/Kremlin Pool
وزير الدفاع الروسي/ سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
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صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا قضت على 170 مرتزقا أجنبيا، بينما غادر 99 مرتزقا رفضوا المشاركة في الأعمال العدائية.

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وتابع شويغو أن الغرب يواصل ضخ إمدادات الأسلحة إلى كييف على نطاق واسع، أملا منه في إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، حيث تم بالفعل تسليم أكثر من 28 ألف طن من البضائع العسكرية، إلا أن جزءا من هذه الأسلحة يذهب إلى الشرق الأوسط، وينتهي إلى السوق السوداء.

المصدر: نوفوستي

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