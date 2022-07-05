تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)

بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال، وتحت إشراف الرئيس عبد المجيد تبون، انطلق صباح اليوم الثلاثاء استعراض عسكري ضخم للجيش الجزائري، في العاصمة، بحضور كبار المسؤولين.

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وعلى امتداد الطريق الوطني رقم 11، بمحاذاة جامع الجزائر نحو حي مختار زرهوني بالمحمدية، تابع الآلاف من المواطنين الاستعراض العسكري للجيش، حيث تشهد شوارع العاصمة أكبر وأضخم استعراض لوحدات وقوات الجيش الوطني الشعبي منذ الاستقلال في إطار الاحتفالات المخلدة لذكرى انتزاع السيادة الوطنية.

بداية، قدم الرئيس عبد المجيد تبون، مع رئيس أركان الجيش، الفريق الأول السعيد شنقريحة، التحية لمختلف القوات، على غرار القوات البحرية، والجوية، والبرية، والخاصة وأيضا أشبال الأمة.

في حين أطلقت القوات الجزائرية، المدافع، معلنة انطلاق الاستعراض العسكري الأضخم من نوعه منذ 33 سنة.

ووفق ما عرض من صور ومشاهد مقتضبة من التحضيرات للاستعراض العسكري، فإن قيادة الجيش الجزائري تكون قد قررت رفع السقف عاليا، وإخراج كل ما لدى الجزائر من نماذج لأسلحة متطورة، في هذا اليوم.

المصدر: "الشروق"