الدفاع الروسية تعلن إصابة نقطة تمركز مؤقتة للمرتزقة الأجانب في جنوب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن قواتها الجوية أصابت بأسلحة عالية الدقة نقطة تمركز مؤقتة للمرتزقة الأجانب قرب بلدة ليماني في مقاطعة نيكولايف بجنوب أوكرانيا.

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جاء ذلك في إفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أشار إلى أن الطيران الروسي قتل بأسلحة عالية الدقة ما يصل إلى 150 جنديا أوكرانيا ودمر 12 قطعة من المعدات العسكرية التابعة للواء الآلي 93 في مدينة خاركوف (شمال شرق).

وأضاف المتحدث أن الغارات الجوية الروسية أصابت موقعين للقيادة وأربعة مستودعات للذخيرة والصواريخ والمدفعية إضافة إلى قوات ومعدات أوكرانية في 18 منطقة متفرقة خلال اليوم الماضي.

وفي إطار مكافحة البطاريات، تمت إصابة أربعة فصائل أوكرانية لراجمات الصواريخ "أوراغان" و"غراد" في دونيتسك، بالإضافة إلى فصيلة من مدافع هاوتزر "غياتسينت-بي" في خيرسون.

وأدت الضربات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية إلى تدمير ثلاثة مواقع قيادة للقوات الأوكرانية، ومستودعين للذخيرة والصواريخ والمدفعية، ومحطة رادار تابعة لمنظومة صواريخ "إس-300 " المضادة للطائرات، إضافة إلى إصابة قوات ومعدات في 63 منطقة.

وخلال معركة جوية في سماء خيرسون، أسقطت مقاتلات روسية طائرة أوكرانية من طراز "سو-25".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية، كما اعترضت ثلاثة صواريخ تكتيكية من طراز "توتشكا-أو"، وثماني قذائف من راجمات الصواريخ مناطق متفرقة.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، 231 طائرة أوكرانية، و134 مروحية و1451 طائرة بدون طيار، و353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و 3910 دبابات ومدرعات أخرى، و716 راجمة صواريخ، و3092 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع هاون و4016 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية