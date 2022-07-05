حاكم كالينينغراد يحذر الاتحاد الأوروبي من "رد شديد" على منع الترانزيت

قال حاكم مقاطعة كاليننغراد أنطون أليخانوف إنه يوجد كذلك "رد شديد" اقتصادي الطابع في حالة استمرار الاتحاد الأوروبي في منع ترانزيت البضائع إلى هذه المنطقة الواقعة بأقصى غرب روسيا.

وشدد على أن الأوروبيين يتصرفون بطريقة معادية، مما يؤدي إلى تدهور حياة مليون شخص من سكان المنطقة.

وأضاف: "إذا أعلنوا ذلك ويعتزمون القيام به، فلدينا أيضا رد اقتصادي شديد متطرف. دعونا نرى من هو الأقوى. هناك ما يخبرني بأننا سنكون أقوى. لكنني حقا لا أريد الدخول في هذه المنافسة. أتمنى أن تسود الحكمة بينهم".

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في 18 يونيو، أعلنت ليتوانيا أنها أوقفت نقل البضائع الخاضعة للعقوبات بالسكك الحديدية من المناطق الروسية إلى منطقة كالينينغراد. وفي 21 يونيو، شملت القيود أيضا النقل بالشاحنات. وصرحت وزارة الخارجية الروسية والكرملين بأن تصرفات ليتوانيا غير قانونية ومخالفة للاتفاقيات الدولية.

المصدر: نوفوستي