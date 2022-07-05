اليابان تفرض حظرا على التصدير إلى العديد من المؤسسات الروسية

جاء في نشرة صدرت عن وزارات الخارجية، والمالية، والاقتصاد، والصناعة والتجارة في اليابان، أن طوكيو تفرض حظرا على التصدير إلى 90 مؤسسة روسية وبيلوروسية، بسبب الوضع في أوكرانيا.

وتضم قائمة العقوبات الجديدة، 57 فردا و6 مؤسسات من روسيا، بما في ذلك رئيس الإدارة العسكرية - المدنية لمقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو ونائبه كيريل ستريموسوف، ونائب رئيس الوزراء دميتري غريغورينكو، وأقارب المالك الرئيسي لشركة "سفيرستال" أليكسي مورداشوف، وكذلك العازف الموسيقي سيرغي رولدوجين وزوجته.

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من بين الشركات، هناك "أنتي – ألماظ"، وصندوق الثقافة الإستراتيجية، بالإضافة إلى عدد من المواقع الإعلامية الروسية.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول في اليابان إن وجدت، بالإضافة إلى حظر إجراء المعاملات المالية مع هؤلاء الأفراد والمنظمات. بالإضافة إلى ذلك، تفرض اليابان حظرا على تقديم الخدمات إلى روسيا، بما في ذلك خدمات المراجعة والاستشارات الإدارية وخدمات الثقة. يوضح تفسير هذه الفقرة من النشرة، أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 5 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي