حكومة اليابان تقر فرض حظر على استيراد الذهب الروسي

قالت وزارة المالية اليابانية، في بيان صحفي، إن الحكومة، أقرت فرض حظر على استيراد الذهب الروسي، وسيتم تحديد توقيت بدء سريان هذه القيود لاحقا.

وأضاف البيان: "تم فرض حظر على استيراد المعادن (الذهب) من روسيا الاتحادية".

وجاء في الملاحظة على هذه الفقرة، أنه سيتم لاحقا تحديد مواعيد دخول الحظر حيز التنفيذ.

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وتعد روسيا واحدة من أكبر مصدري الذهب في العالم، ووفقا لبيانات الجمارك الروسية في نهاية العام 2021 صدرت روسيا قرابة 302 طن من المعدن النفيس بقيمة 17.36 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع ستحظر استيراد الذهب الروسي.

المصدر: نوفوستي