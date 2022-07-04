ستارمر: بريطانيا لن تعود للاتحاد الأوروبي في ظل حزب العمال

استبعد رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو السوق الموحدة إن وصل حزبه إلى السلطة، معتبرا أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانقسام في البلاد.

وشدد ستارمر على أنه تحت قيادة حزبه، المملكة المتحدة لن تنضم إلى اتحاد جمركي، مشيرا إلى أنه وضع خطة من خمس نقاط "لإنجاح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن حزب العمال "يطالب بمركز السياسة البريطانية مرة أخرى، ليس من منطلق التسوية، ولكن مدفوعا بالهدف والتفاؤل"، مبينا أن سيكشف المزيد عن الكيفية التي ينوي بها زيادة نمو اقتصاد البلاد "في الأسابيع والأشهر المقبلة".

وأضاف: "الخطوة الأولى هي تحقيق النجاح في مغادرة الاتحاد الأوروبي"، مشددا على أنه "لا يمكن المضي قدما أو تنمية البلد أو تحقيق التغيير أو استعادة ثقة أولئك الذين فقدوا الثقة في السياسة إذا كان التركيز باستمرار على حجج الماضي".

المصدر: "الإندبندنت"