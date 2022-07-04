هولندا تعلن إصابة أول طفل بجدري القردة

أعلن المعهد الوطني للصحة في هولندا أن أمستردام سجلت أول إصابة بجدري القردة لدى طفل، ليرتفع عدد المصابين إلى 352.

وقال المعهد في بيان: "تم تشخيص مرض جدري القردة لدى 352 شخصا في هولندا".

وأشار المعهد إلى أن من بين المصابين طفل في المدرسة الابتدائية. ولا يعرف المعهد بالضبط كيف أصيب بالفيروس، منوها أنه لا يشتبه في تعرضه للاعتداء جنسي.

وفي الآونة الأخيرة، تم الكشف عن أكثر من 5.1 ألف حالة إصابة بهذا المرض في 51 دولة حول العالم، في حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تماما.

المصدر: نوفوستي