ضحك هاريس يثير استياء أمريكيين

رد مشاهدو قناة "فوكس" التلفزيونية الأمريكية بتعليقات ساخرة وغاضبة على ضحك نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس خلال مناقشة مشكلة أسعار البنزين في البلاد.

وخلال مشاركتها في فعالية اجتماعية في مدينة نيو أورلينز الأحد ضحكت هاريس عندما سئلت عن أسعار الوقود القياسية. وقال أحد المشاركين في الحدث مازحا إنه رأى قبل أيام "ميما" في الإنترنت حول كيفية صنع البنزين في المنزل. وأجابت هاريس "لا تفعلوا ذلك"، ثم ضحكت.

While Biden is pressing gas station owners to lower the price of gasoline, Vice President Kamala Harris is urging Americans not to make fuel at home. pic.twitter.com/KuXJBYQsnh — Spriteer (@spriteer_774400) July 3, 2022

وأثار رد الفعل هذا لثاني أكبر مسؤول في الدولة على مشكلة الوقود انتقادات أمريكيين.

وكتب Dave Cancel "بحق الجحيم، لماذا تعتقد هي أن كل شيء مضحك للغاية.. طبعا، ليس عليها أن تدفع مقابل أي شيء، فهناك أموال دافعي الضرائب".

وأضاف Bob S: "بصراحة، ضحكت لأنها غبية ببساطة".

وكتبت SarahLeann: "يا إلهي، لقد نسيت أمرها تماما ... يبدو كأنه ليس لدينا نائب رئيس على الإطلاق"، فيما اعتبر Understated "أنه لأمر مدهش أن ندفع لها ولأشخاص مثلها".

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وكتب sean mcdougal: "ليس عليهم حتى قيادة السيارة عندما يكونوا في مناصبهم، فما الذي يجعلهم يهتمون بكم ندفع؟ هذا هو الشر المطلق".

وحذر sptrader بقوله: "لا بأس، سنضحك جميعا في نوفمبر (بعد الانتخابات النصفية في الكونغرس) عندما سيصطف جميع الديمقراطيين في طابور للحصول على إعانات البطالة وسيتعين عليهم دفع خمسة دولارات للغالون".

ووصل سعر البنزين في الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز في يونيو 5 دولارات للغالون الواحد.

المصدر: "نوفوستي"