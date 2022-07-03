صحيفة: أوكرانيا ترفض الطائرات المسيرة الغربية بسبب عدم فعاليتها أمام الدفاعات الجوية الروسية

نقلت صحيفة "بيزنس إنسايدر" عن أفراد وخبراء عسكريين أوكرانيين قولهم إن قوات كييف تحاول عدم استخدام الطائرات الأمريكية والتركية المسيرة لعدم فعاليتها أمام الدفاعات الجوية الروسية.

ووفقا للخبراء، فإن استخدام الطائرات بدون طيار الغربية باهظة الثمن في منطقة العمليات القتالية ليس منطقيا، نظرا لأن أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الجوي الروسية تكتشفها وتقضي عليها بسرعة.

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وذكر المقال أن الولايات المتحدة خططت لإرسال طائرات استطلاعية وهجومية بدون طيار من طراز MQ-1C Gray Eagle إلى القوات الأوكرانية، والتي تتفوق في أدائها على الطائرات المسيرة التركية بيرقدار، لكن مصادر مطلعة في القوات الأوكرانية قالت إن كييف لا تحتاج إلى مثل هذه المعدات. مؤكدة أن جهازا قيمته عشرة ملايين دولار سيسقط خلال الرحلة الأولى.

وأكد مؤلفو المقال أن القيادة الأوكرانية التي أدركت أن الطائرات بدون طيار لن تساعد، بدأت الآن في مطالبة الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الآخرين بأحدث المقاتلات الحربية.

المصدر: نوفوستي