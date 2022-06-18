سفير لوغانسك لدى روسيا "يأسف" لعدم بيع واشنطن 4 طائرات مسيرة لأوكرانيا
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أعرب سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا روديون ميروشنيك ساخرا عن أسفه لأن الولايات المتحدة أوقفت بيع أربع طائرات بدون طيار من طراز MQ-1C Gray Eagle إلى أوكرانيا.
وكتب ميروشنيك على قناته في "تيليغرام": "إنهم يخشون أن يقعوا في أيدي الروس ويتم كشف كل الأسرار. إنه لأمر مؤسف. كان لدى جنودنا بالفعل خطط لها".
وتداولت وسائل إعلام أنباء حول تعليق الولايات المتحدة عملية بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-1C Gray Eagle لأوكرانيا بسبب مخاوف من وقوعها في أيدي المتخصصين الروس.
المصدر: نوفوستي