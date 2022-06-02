وكالة: إدارة بايدن تخطط لبيع أوكرانيا 4 طائرات مسيرة قادرة على حمل صواريخ Hellfire

كشفت وكالة "رويترز" عن خطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبيع أوكرانيا أربع طائرات مسيرة من طراز MQ-1C Gray Eagle، القادرة على حمل صواريخ Hellfire.

ووفقًا لمصادر الوكالة، قد يحظر الكونغرس بيع الطائرات المسيرة التي تصنعها شركة General Atomics. وخطة البيع نفسها، بحسب المصادر، "قيد المراجعة في البنتاغون منذ عدة أسابيع".

وأضافت مصادر الوكالة أن جزءا من حزمة المساعدات البالغة 40 مليار دولار المقدمة سابقا لأوكرانيا، ستستخدم لتمويل بيع محتمل للطائرات بدون طيار، وكذلك لتدريب الجيش الأوكراني على استخدامها.

في الوقت نفسه، أبلغ البنتاغون وكالة "نوفوستي" أن الوزارة ليس لديها ما تذكره بشأن هذا الأمر: "ليس لدينا ما نقوله عن هذا".

وقال نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، تود بريسيل، يوم الأربعاء، إن الحزمة الجديدة من المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تشمل أنظمة لاجم صواريخ وأسلحة رادار ومركبات تكتيكية وذخيرة.

وفي المجموع، وفقا لبريسيل، قدمت الولايات المتحدة 7.3 مليار دولار من المساعدات الدفاعية لأوكرانيا منذ عام 2014، وحوالي 4.6 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022.

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي في مايو، على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا، تشمل المساعدات العسكرية والاقتصادية والإنسانية، فضلا عن المنح المختلفة المتعلقة بطريقة أو بأخرى بالوضع في ذلك البلد.

المصدر: وكالات