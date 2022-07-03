بيسكوف يعلق على أقوال زعماء الغرب بشأن صورة بوتين خلال استجمامه

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين لا يهمه من "تثير" في الغرب صور الرئيس فلاديمير بوتين خلال استجمامه، الشيء الرئيسي هو أنها أعجبت المواطنين الروس.

وأضاف بيسكوف: "وأما الذين يحبون الثرثرة وفقا لفرويد، فعليهم في البداية تعزيز مظهرهم الأخلاقي".

وتابع بيسكوف القول في مقابلة تلفزيونية: "لا يهمنا من الذي أثارته هذه الصور في الخارج، المهم بالنسبة لنا هو أنها لقيت إعجاب الناس في الداخل. أما الذين باشروا بالثرثرة عنها في الخارج وفقا لفرويد، فهذه مشكلتهم".

في وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس بأن قادة "مجموعة السبع" على العشاء تذكروا الرئيس بوتين، وتجادلوا حول هل ينبغي عليهم خلع ملابسهم لإظهار أنهم "أكثر فتوة" من الرئيس الروسي.

وسأل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وهو جالس على الطاولة، عما إذا كان يجب أن يخلع سترته، فرد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه يجب الانتظار حتى يتم التقاط الصورة الرسمية قبل خلع ملابسهم. ثم قال جونسون مازحا إنه يجب على الزعماء "أن يظهروا أننا أكثر فتوة من بوتين".

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التقطت صور فوتوغرافية شهيرة تظهر فلاديمير بوتين عاري الصدر على صهوة حصان خلال رحلته إلى توفا في أغسطس 2009 عندما كان رئيس وزراء روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي