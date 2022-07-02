إسرائيل تشارك لأول مرة في مناورات "الأسد الإفريقي 2022" في المغرب

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية أفيخاي أدرعي، أن مسؤولين في الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية شاركوا لأول مرة في مناورات "الأسد الإفريقي-2022" العسكرية الدولية في المغرب .

وقال أدرعي إن "رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب السياسة والعسكريين السياسيين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، والذي يعمل أيضا كملحق دفاع في المغرب، بالإضافة إلى ضابطين في الجيش الإسرائيلي شاركوا كمشاهدين في المناورات "الأسد الأفريقي 2022" العسكرية الدولية التي أقيمت في المغرب الأسبوع الماضي. بقيادة القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا والقوات المسلحة الملكية المغربية، هي أكبر مناورة سنوية ينظمها كلا الجيشين في إفريقيا".

وأضاف: "مشاركة إسرائيل في التمرين هي خطوة إضافية في تعزيز العلاقات الأمنية بين تل أبيب والرباط".

وتابع: "تعد الروابط الأمنية والدفاعية بيننا جزءا من مجموعة واسعة ومتطورة من الروابط في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم وألعاب القوى وغير ذلك".

المصدر: وزارة الدفاع الإسرائيلية