5 قتلى و19 مصابا بزلازل في جنوب إيران

أعلن حاكم محافظة هرمزجان بجنوب إيران مهدي دوستي أن الزلازل التي ضربت مناطق بالمحافظة فجر اليوم السبت أدت إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين على الأقل.

وقال دوستي في تصريح صحفي إن الزلازل القوية التي وقعت بقوة 6.1 و6.3 درجة بمقياس ريختر والعشرات من الهزات الارتدادية، أسفرت عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين لغاية الآن في قرى ميناء خمير.

تداعيات سلسلة من الزلازل القوية في محافظة هرمزجان الإيرانية.



وذكرت وكالة فارس أن هناك 3 قتلى و 20 جريحًا. pic.twitter.com/CaftEx34kj — وكالة رقم الإخبارية (@E4ePhq4u20jN893) July 2, 2022

إقرأ المزيد

وأوضح أن غالبية الأضرار وقعت في قرية ساية خوش التي دمرت الزلازل معظم منازلها.

يذكر أن 3 زلازل بقوة 6.1 و6.1 و6.3 درجة ضربت مناطق بمحافظة هرمزجان جنوب إيران فجر اليوم السبت.

المصدر: وكالة "إرنا"