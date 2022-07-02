زلزال ثان يضرب جنوبي إيران تجاوزت قوته 6 درجات

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات زلزالا ثانيا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران.

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وذكر المركز الوطني للأرصاد إن الزلزال ضرب جنوب إيران على الساعة 03:13 من يوم الثاني من يوليو الجاري حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

وكان زلزال أول بقوة 6.3 درجة على سلم ريختر قد ضرب جنوب إيران الساعة 01:32 من فجر السبت.

وذكر المركز أن الزلزال شعر به السكان في الإمارات بشكل خفيف، مؤكدا أن ليس له تأثير.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" .زلزال بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 03:24، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات ، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير على الدولة. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 1, 2022

المصدر: RT + "تويتر"