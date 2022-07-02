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زلزال ثان يضرب جنوبي إيران تجاوزت قوته 6 درجات

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زلزال ثان يضرب جنوبي إيران تجاوزت قوته 6 درجات
Gettyimages.ru
زلزال ثان يضرب جنوبي إيران
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سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات زلزالا ثانيا بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر في جنوب إيران.

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وذكر المركز الوطني للأرصاد إن الزلزال ضرب جنوب إيران على الساعة 03:13 من يوم الثاني من يوليو الجاري حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح المركز في بيان له أن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة ولا تأثير له على الإمارات.

وكان زلزال أول بقوة 6.3 درجة على سلم ريختر قد ضرب جنوب إيران الساعة 01:32 من فجر السبت.

وذكر المركز أن الزلزال شعر به السكان في الإمارات بشكل خفيف، مؤكدا أن ليس له تأثير.

المصدر: RT + "تويتر"

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