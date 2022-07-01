شعر به جميع سكان الإمارات.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب إيران

أفادت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات يوم الجمعة بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب إيران.

وسجل المركز الوطني للأرصاد الزلزال في جنوب إيران على الساعة 01:32، الموافق لـ2 يوليو حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

وذكر المركز أن الزلزال شعر به السكان في الإمارات بشكل خفيف، مؤكدا أن ليس له تأثير.

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد" .زلزال بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات ، حيث كان الزلزال محسوس في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير. — المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) July 1, 2022

المصدر: RT