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شعر به جميع سكان الإمارات.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب إيران

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شعر به جميع سكان الإمارات.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب إيران
Gettyimages.ru
شعر به جميع سكان الإمارات.. زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب إيران
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أفادت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد في الإمارات يوم الجمعة بأن زلزالا بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب إيران.

وسجل المركز الوطني للأرصاد الزلزال في جنوب إيران على الساعة 01:32، الموافق لـ2 يوليو حسب التوقيت المحلي لدولة الامارات.

وذكر المركز أن الزلزال شعر به السكان في الإمارات بشكل خفيف، مؤكدا أن ليس له تأثير.

المصدر: RT

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