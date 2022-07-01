زيلينسكي: على الناتو أن يعزز أمن أوروبا وأن يأخذ العبرة من أوكرانيا

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لسكرتير الناتو السابق، أندرس فوغ راسموسن، أن الحلف يحتاج إلى العمل على تحسين نظام الأمن الأوروبي، وأن يأخذ العبرة مما تشهده أوكرانيا.

وأشار بيان عن مكتب زيلينسكي أن الاجتماع بين الجانبين "تناول بشكل منفصل مسألة دور الناتو في نظام الأمن الأوروبي الحديث، وأن الحلف حتى الآن لم يواجه مثل هذه الحرب وبالتالي لم يكن لديه خوارزميات استجابة واضحة".

وأضاف: "في الوقت ذاته، أعرب الرئيس عن قناعته باستخدام مثال الحرب في أوكرانيا، ومن الممكن تطوير ضمانات أمنية فعالة محددة".

من جهته، قال راسموسن، إنه "سيبذل قصارى جهده لضمان العمل الفعال لمجموعة ضمانات الأمن الدولي لأوكرانيا".

وأصبح راسموسن رئيسا مشاركا لمجموعة العمل المعنية بتطوير الضمانات الأمنية لأوكرانيا جنبا إلى جنب مع أندريه يرماك مدير مكتب زيلينسكي.

بدوره، قال يرماك، إن "فكرة زيلينسكي هي أن تصبح الضمانات الأمنية لأوكرانيا في المستقبل أساسا لنظام أمني عالمي جديد".

المصدر: "نوفوستي"