أعلنت قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تحرير بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا، وتكبيد قوات كييف والنازيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وجاء في بيان صدر عن القيادة العامة لجمهورية لوغانسك الشعبية: "اليوم، تم طرد النازيين الأوكرانيين من بلدتي بريفولي وشيبيلوفكا".

وأضافت: "تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والمعدات"، مؤكدة أن "هجوم القوات المتحالفة مستمر".

من جهته، قال الضابط في قوات لوغانس الشعبية أندري ماروتشكو، أنه "نقلا عن بيانات استخباراتية، فإن مجموعة من القوات الأوكرانية في ليسيتشانسك تلقت أمرا بالانسحاب".

بدوره، أشار رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الأربعاء الماضي، إلى أن "أول المجموعات العسكرية المتقدمة دخلت ليسيتشانسك".

وقال: "دخلت المجموعات المتقدمة الأولى إلى ليسيتشانسك، والتي سيتم تحريرها قريبا من الغزاة الأوكرانيين. لن يستغرق الأمر الكثير من الوقت".



وأعلن مساعد رئيس جمهورية الشيشان الروسية أبتي علاء الدينوف في وقت سابق، أن "عملية تطويق مدينة ليسيتشانسك تجري على قدم وساق، وأن فرصة انسحاب القوات الأوكرانية من هذه المدينة تتضاءل جدا مع مرور كل ساعة".

المصدر: RT