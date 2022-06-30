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تركيا تعلن دخول "جدري القردة" إلى أراضيها

أخبار العالم

تركيا تعلن دخول
AP
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أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

وقال في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" إن المريض يبلغ من العمر 37 عاما، وكان يعاني من نقص جهاز المناعة.

وأشار إلى عزل المريض عقب اكتشاف الإصابة، فيما يتم متابعة الأشخاص المخالطين له، لكن دون اكتشاف حالة أخرى حتى الآن.

المصدر: RT

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