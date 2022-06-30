تركيا تعلن دخول "جدري القردة" إلى أراضيها

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بمرض جدري القردة في البلاد.

وقال في بيان عبر حسابه على موقع "تويتر" إن المريض يبلغ من العمر 37 عاما، وكان يعاني من نقص جهاز المناعة.

وأشار إلى عزل المريض عقب اكتشاف الإصابة، فيما يتم متابعة الأشخاص المخالطين له، لكن دون اكتشاف حالة أخرى حتى الآن.

Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 30, 2022

المصدر: RT