السويد: مفاوضات انضمامنا للناتو يمكن أن تستغرق عاما

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أن مفاوضات انضمام بلادها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" يمكن أن تستغرق عاما واحدا.

وفي تصريحات أدلت بها في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش قمة الناتو، بصفتها مدعوة خاصة إلى القمة، أضافت أندرسون أنها "أوضحت لتركيا أن بلادها ستلتزم بالقانون الدولي بخصوص تسليم المطلوبين".

من جانبها، أوضحت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندا، في حوار مع صحيفة أفتونبلادت "سويدية"، إن بلادها "أخذت مخاوف تركيا بخصوص الإرهاب على محمل الجد".

وتابعت أن "بلادها وفنلندا اتفقتا مع تركيا على عدم تقديم الدعم لتنظيمات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية وأنصار فتح الله غولن".

المصدر: "الأناضول"