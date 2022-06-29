بوتين خلال لقائه مع رئيسي: علاقاتنا استراتيجية عميقة ولدينا ما نتحدث عنه

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقاء مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أن القادة في تفاعل مستمر بشأن القضايا الأمنية وسوريا ولديهم ما يتحدثون عنه.

وقال بوتين: "علاقاتنا استراتيجية عميقة بطبيعتها. نحن في تفاعل مستمر بشأن قضايا التفاعل السياسي، والقضايا الأمنية، ونعمل في مناطق ساخنة مثل سوريا. بشكل عام، لدينا بالتأكيد ما نتحدث عنه".

كما أشار إلى نمو التجارة في العام الماضي وفي الأشهر الأولى من هذا العام.

كما نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطيب تمنياته إلى الزعيم الروحي الإيراني خامنئي عبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقال: "في بداية حديثنا، أود أن أطلب منكم نقل أطيب تمنياتي للزعيم الروحي لإيران، السيد خامنئي".

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة بحر قزوين في العاصمة التركمانية عشق آباد.

المصدر: نوفوستي