ستولتنبرغ: الناتو يستعد للمواجهة مع روسيا منذ عام 2014

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي في مدريد، أن الناتو بدأ الاستعداد للمواجهة مع روسيا في عام 2014.

وقال ستولتنبرغ: "في الواقع، كنا نستعد للمواجهة مع روسيا منذ 2014، لذلك عززنا وجودنا العسكري في شرق الكتلة، وبدأنا في إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، وزدنا أيضا من مستوى جاهزية قواتنا".

ووافق قادة الناتو في قمة مدريد على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030. وكانت إحدى النقاط المركزية لهذا المفهوم هي الإشارة إلى روسيا على أنها "تهديد مباشر لأمن الحلف".

المصدر: نوفوستي