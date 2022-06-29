الناتو يزعم أنه سيبقى تحالفا دفاعيا

زعم حلف الناتو أنه سيبقى "ذو طبيعة دفاعية" في المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو خلال السنوات العشر القادمة.

وجاء في المفهوم الاستراتيجي الجديد للحلف: "يعتزم الناتو حماية حرية وأمن حلفائه. والغرض الرئيسي للمنظمة ومهمتها الأساسية هو ضمان دفاعنا الجماعي ضد جميع التهديدات، بغض النظر عن مصدرها. الحلف دفاعي بطبيعته".

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ويعتبر المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو هو الوثيقة الأساسية للحلف. إنه يعيد تأكيد قيم الناتو وأهداف المنظمة ويقدم تقييما جماعيا للوضع الأمني.

ووافق قادة الناتو في قمة مدريد على مفهوم استراتيجي جديد للحلف حتى عام 2030. ونُشرت الوثيقة على الموقع الالكتروني للناتو. وكانت إحدى النقاط المركزية لهذا المفهوم هي الإشارة إلى روسيا على أنها "تهديد مباشر لأمن الحلف".

المصدر: نوفوستي