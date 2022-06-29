الناتو يعتبر طموح وسياسات الصين "تحديا لمصالحه" ويدين شراكتها الاستراتيجية مع روسيا

اعتبر حلف الناتو يوم الأربعاء، أن الصين تشكل تحدّيا لمصالح وأمن دول الناتو في المفهوم الاستراتيجي طويل الأمد الجديد لحلف شمال الأطلسي الذي أقرته قمة الحلف في مدريد.

وأوضح الحلف أن "طموحات الصين المعلنة وسياساتها القسرية تتحديان مصالحنا وأمننا وقيمنا". كما أدان "الشراكة الاستراتيجية" بين بكين وموسكو "ضد النظام الدولي".

وقال الناتو في ختام قمته المنعقدة في العاصمة الإسبانية مدريد إن "روسيا هي التهديد الأكثر أهمية والمباشر لأمن الحلفاء"، معتبرا أن "تعميق الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين يشكل تحديا لقيم ومصالح الحلف".

وفي وقت سابق، اعتمدت قمة الناتو في مدريد المفهوم الاستراتيجي الجديد للناتو، والذي وصفت فيه روسيا بأنها أكبر تهديد لأمن المنظمة. ووفقا لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، الناتو هو الذي يشكل تهديدا لروسيا.

المصدر: RT