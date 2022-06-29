الأمم المتحدة تذكّر بحرية الصحافة على خلفية تهديدات زيلينسكي للصحفيين

ذكّر الممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بضرورة التمسك بمبدأ حرية الصحافة، وذلك على خلفية تهديد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للصحفيين.

وقال دوجاريك: "حرية الصحافة هي حرية الصحافة. ​​وبالنسبة لنا فهي تنطبق على العالم أجمع - في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة. وتبقى هذه المبادئ دون تغيير ولا تتزعزع".

وفي وقت سابق، دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليقها على تصريح فلاديمير زيلينسكي الأخير بشأن الصحفيين الروس، إلى وقف هذه الفوضى. وأشارت إلى أنه في 28 يونيو، سمح زيلينسكي لنفسه بتهديدات علنية ضد الصحفيين الروس، وتعهد بـ"معاقبتهم" على قيامهم بعملهم.

المصدر: نوفوستي