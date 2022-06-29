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السفيرة الروسية لدى بلغاريا تصف طرد 70 دبلوماسيا بأنه خطوة غير ودية

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السفيرة الروسية لدى بلغاريا تصف طرد 70 دبلوماسيا بأنه خطوة غير ودية
Legion-Media
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أكدت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا، أن السفارة الروسية في صوفيا تعيين موظفين جدد ليحلوا محل الدبلوماسيين الذي تم طردهم.

وقالت السفيرة ردا على سؤال حول احتمال وصول أشخاص ليحلوا محل موظفي البعثة الدبلوماسية الذين تم طردهم: "بالطبع سيأتون. سنقوم بتعيين 23 دبلوماسيا و25 موظفا ضمن الحصص المخصصة".

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وأشارت إلى أنه "سيكون من الصعب العمل لبعض الوقت، خاصة بالنسبة للقنصليات".

وأضافت: "عملية إعداد الوثائق والتأشيرات، ليست عملية سهلة، ويجب أولا العثور على الأشخاص المناسبين".

وأكدت أن "هذه خطوة غير مسبوقة وغير ودية على الإطلاق من جانب الحكومة البلغارية".

وأشارت إلى أن عدة أحزاب في البرلمان البلغاري أدانت قرار الحكومة.

المصدر: تاس

 

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