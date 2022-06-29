أبو الغيط يدين مقتل سودانيين ويعرب عن القلق من تجدد الاشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن قلقه من التطورات الأخيرة التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية والتي أسفرت عن مقتل سبعة جنود سودانيين ومواطن سودانى.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، في بيان اليوم الأربعاء، إن أبو الغيط يدعو إلى ضبط النفس وتخفيف حدة التوتر، مشددا على وجوب احترام سيادة السودان على كامل أراضيه بما يعيد علاقات التعاون وحسن الجوار بين الدولتين.

وأعلنت الخرطوم في بداية الأسبوع الجاري عن قتل الجيش الإثيوبي 7 أسرى من الجنود السودانيين ومواطن مدني.

المصدر: RT