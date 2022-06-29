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"استجوبوا القمح!".. زاخاروفا ترد على مقترح لندن بشأن الحبوب الأوكرانية

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Globallookpress MFA Russia
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية/ ماريا زاخاروفا (صورة أرشيفية)
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ردا على اقتراح السلطات البريطانية بإجراء اختبارات الحمض النووي للقمح من أجل رصد "سرقة" الحبوب الأوكرانية من قبل روسيا اقترحت زاخاروفا على لندن مازحة: "استجوبوا القمح!".

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جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية للمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء، حيث تابعت زاخاروفا أن اتهامات لندن لروسيا بشأن تصدير الحبوب من أوكرانيا بأنها "سخيفة تماما"، لكنها أشارت أنها ليست المرة الأولى التي نسمع فيها "مثل هذه الأشياء" من هناك، وأعادت إلى الذاكرة حادثة سكريبال المزعومة في سالزبوري.

المصدر: تاس

 

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