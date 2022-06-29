خبير روسي يصف موافقة تركيا على عضوية السويد وفنلندا في الناتو بـ "النصر" لأردوغان

وصف الباحث بمعهد أبحاث الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فيكتور نادين رايفسكي موافقة أنقرة على دخول السويد وفنلندا لـ"الناتو" بـ "النصر" لأردوغان.

جاء ذلك في تصريح لنادين رايفسكي لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال إن أردوغان "حقق انتصارا واضحا غير مشروط، لأن حزب العمال الكردستاني سيصبح محظورا في هذه الدول، وهو أمر في غاية الأهمية بالنسبة له، ولتسليم المشتبه بهم في عمليات إرهابية إلى تركيا، التي تشتبه بشكل عام في أي عضو في هذا الحزب".

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وكانت تركيا والسويد وفنلندا قد وقعت مذكرة في مجال الأمن، تأخذ في الاعتبار جميع مخاوف أنقرة، بينما سحبت تركيا بدورها اعتراضاتها على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وشدد نادين رايفسكي على أن هذه القرارات غير مقبولة دستوريا بالنسبة للسويد وفنلندا، ولكن تم بالفعل إعطاء الضوء الأخضر لهذا الخيار الذي سيضعف من موقف الأكراد بشكل كبير في جميع أنحاء العالم.

وتابع الخبير: "يعد ذلك نصرا كبيرا بالنسبة للأتراك، لكنه ليس النصر الوحيد، حيث أن هناك بالفعل تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد سحبت بالفعل اعتراضاتها على حصول تركيا على منظومات "إس-400"، لكن ذلك يحتاج إلى التحقق"، مضيفا أنه من الممكن إعادة تركيا إلى المشروع لتزويدها بأحدث مقاتلات "إف-35".

المصدر: نوفوستي