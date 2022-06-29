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مقتل طفل وإصابة آخرين جراء إطلاق صاروخ أوكراني "توتشكا أو" على نوفا كاخوفكا

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مقتل طفل وإصابة آخرين جراء إطلاق صاروخ أوكراني
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قتل طفل وأصيب ثلاثة أشخاص بشظايا صاروخ "توشكا أو" أطلقته القوات الأوكرانية باتجاه نوفا كاخوفكا.

وقالت مصادر رسمية في منطقة خيرسون: "نظام كييف أطلق أربعة صواريخ توشكا أو على نوفايا كاخوفكا. وقامت الدفاعات الجوية الروسية بتدمير الصواريخ، وأدى سقوط الشظايا الصاروخية إلى مقتل طفل وإصابة ثلاثة مدنيين".

ونوهت المصادر بأن الصواريخ كانت موجهة لضرب البنية التحتية المدنية والاجتماعية. وتم إطلاقها من مدينة نيكولاييف.

المصدر: تاس

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