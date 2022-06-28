العثور على معمل لصنع المخدرات على أراضي قاعدة أمريكية تضم أسلحة نووية في بلجيكا

اكتشف ضباط إنفاذ القانون البلجيكيون مختبرا لصناعة المخدرات أنتج حبوب "إكستاسي" على أراضي قاعدة عسكرية أمريكية تحوي أسلحة نووية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

ووفقا لمكتب المدعي العام في مقاطعة ليمبورغ، تم اكتشاف المختبر في 22 يونيو. وخلال العملية تم اعتقال شخصين غير مرتبطين بالجيش ووزارة الدفاع.

وبحسب الوكالة، يدور الحديث عن القاعدة الجوية البلجيكية في كلاين بروغل، والتي تضم أسلحة نووية أمريكية منذ أواخر الثمانينيات، على الرغم من أن الجيش لم يؤكد رسميا هذه المعلومات.

وفي عام 2019، قدر أحد النواب أنه تم تخزين ما بين 10 إلى 20 رأسا نوويا أمريكيا في كلاين بروغل. وتقام مظاهرات دعاة السلام ودعاة حماية البيئة بانتظام في منطقة القاعدة.

المصدر: نوفوستي