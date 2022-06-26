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سلطات ميانمار تحرق مخدرات بقيمة 642 مليون دولار

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سلطات ميانمار تحرق مخدرات بقيمة 642 مليون دولار
AP Thein Zaw
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بمناسبة اليوم الدولي السنوي لمكافحة تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، أحرقت سلطات ميانمار اليوم الأحد، مخدرات غير قانونية تزيد قيمتها على 642 مليون دولار في أنحاء البلاد.

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وبحسب ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، فقد جرى تدمير المخدرات المصادرة مثل الهيروين والقنب والميثامفيتامين والكيتامين، إلى جانب المواد الكيميائية المضبوطة المستخدمة في إنتاج المخدرات الصناعية في بلدة هلانغ ثاريار بمنطقة يانغون الكبرى، كما أقيمت مراسم تدمير مماثلة الأحد في ماندالاي وتونغيي.

من جهته، وجه وزير الداخلية في المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، اللفتنانت جنرال سو هتوت، رسالة في هذه المراسم، أكد فيها بصفته رئيس اللجنة المركزية لمكافحة تعاطي المخدرات، أن "بلاده تواجه تحديا جديدا يتمثل في إنتاج المخدرات الصناعية باستخدام المواد الكيميائية الأولية، بعد ملاحظة انخفاض في زراعة وإنتاج خشخاش الأفيون".

يذكر أن ميانمار هي واحدة من أكبر البلدان التي تنتشر بها صناعة المخدرات، ويتم إنتاج الكثير منها في مناطق حدودية خارج سيطرة الحكومة العسكرية.

المصدر: "أ ب"

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