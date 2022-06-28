الحكم على صديقة رجل الأعمال الأمريكي إبستين بالسجن 20 عاما

حكم قاض أمريكي، اليوم الثلاثاء، على جيسلين ماكسويل بالسجن لمدة 20 عاما لمساعدتها رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين في الاعتداء جنسيا على فتيات.

وهذا القرار يعني أن سيدة المجتمع البريطانية التي تبلغ من العمر 60 عما ستقضي معظم حياتها في السجن.

وكانت السلطات الأمريكية ألقت القبض عام 2020 على ماكسويل بتهمة إغواء قاصرات لصالح إبستين الذي كان يستغلهن جنسيا.

وذكرت وكالة الـFBI أنه جرى ضبط ماكسويل في برادفورد بولاية نيوهامبشير، حيث كانت متوارية عن الأنظار منذ ديسمبر.

ووجه لها مدعون اتحاديون في نيويورك لائحة اتهام شملت أربع تهم جنائية متعلقة بإغواء قصر ونقلهن لممارسة أفعال جنسية غير قانونية وتهمتين بشهادة الزور.

وكان إبستين ينتظر محاكمته في تهم اتحادية تشمل تهريب قصر في الفترة بين عامي 2002 و2005 عندما عثرت السلطات عليه منتحرا وهو في سجن بنيويورك في أغسطس 2020.

المصدر: "أ ف ب" + RT