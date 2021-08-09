صندوق "ضحايا جيفري إبستين" يدفع 125 مليون دولار بنهاية عملية تسوية

قالت مديرة صندوق تعويضات ضحايا الانتهاكات الجنسية التي ارتكبها جيفري إبستين إنها انتهت من تسوية المطالبات وقدمت حوالي 125 مليون دولار لنحو 150 ممن يحق لهن المطالبة بالتعويض.

وأوضح الصندوق في بيان أن 92 بالمئة ممن يحق لهن تقديم طلبات التعويض قد قبلن العروض المقدمة لهن، وحصلن على أكثر من 121 مليون دولار.

ووصل للصندوق ما يقرب من 225 مطالبة وهو عدد يزيد عن مثلي العدد الذي كان متوقعا وهو 100 فقط. ورفض الصندوق حوالي 75 طلبا، لكن لا يزال بوسع هؤلاء النساء مواصلة الدعاوى.

وقالت جوردانا فيلدمان مديرة الصندوق، في بيان إن "كل صاحبات المطالبات لديهن فرصة لتوصيل أصواتهن في أجواء آمنة لسرد الروايات الحميمية والشخصية والمفزعة في كثير من الأحيان بخصوص ما تعرضن له وتأثير ذلك عليهن".

وكشفت فيلدمان النقاب عن المبلغ قبل يوم واحد من الذكرى الثانية لوفاة إبستين.

وانتحر إبستين عن عمر يناهز 66 عاما في زنزانة بسجن مانهاتن في 10 أغسطس 2019 بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم تتعلق باستغلال الجنس للتربح وكان قد وقع وصيته قبل يومين.

تعطلت بعض المدفوعات بسبب إجراءات التقاضي بين مديري أملاك إبستين التي كانت تقدر في السابق بنحو 634 مليون دولار ودينيس جورج المدعي العام في الجزر العذراء الأمريكية حيث كان لإبستين أملاكا هناك.

واتهم جورج المديرين التنفيذيين لأملاك إبستين باستنزاف الأصول العقارية بسرعة كبيرة، ووصفهم كذلك بأنهم "رواد لا يمكن الاستغناء عنهم" في تجارة الجنس مع إبستين.

وافتُتح الصندوق في يونيو 2020 بعد مفاوضات بين محامي المديرين التنفيذيين والضحايا وجورج أيضا.

وتدفع جيسلين ماكسويل رفيقة إبستين لفترة طويلة ببراءتها من تهم إغراء فتيات قاصرات والاتجار بهن لصالح إبستين. ومن الممكن أن تبدأ محاكمتها في مانهاتن في نوفمبر.

المصدر: "رويترز"