وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على فيديو بثته "كتائب القسام" لجندي أسير لدى حماس

حمّلت إسرائيل حركة "حماس" المسؤولية عن "أوضاع الأسرى لديها" ووصفت احتجازهم بأنه "من أعمال القسوة التي لا يمكن تصورها"، وذلك عقب نشر فيديو لأسير إسرائيلي.

جاء ذلك تعليقا على الفيديو الذي نشرته كتائب القسام، (الجناح العسكري للحركة)، مساء اليوم الثلاثاء، للجندي الإسرائيلي المحتجز لديها هشام السيد.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إن "إسرائيل تعتبر حماس مسؤولة عن أوضاع الأسرى لديها" وأضاف: "هذان مريضان عقليا، واحتجازهما في الأسر لسنوات هو من أفعال القسوة التي لا يمكن تصورها".

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وأشار لابيد إلى أن حماس تحتجز أيضا جثتي جنديين إسرائيليين، ودعا المجتمع الدولي إلى مطالبة حماس "بالتصرف وفق القانون الدولي والإفراج عن المدنيين والمواطنين" وإلى إدانة الحركة واصفا سلوكها بأنه "لاإنساني".

وقال إن إسرائيل ستواصل بذل "قصارى جهدها" لإعادة جنود جيشها تحتجزهم حماس.

وتحتجز كتائب القسام، الجنديين أفيرا منغيستو، وهشام السيد، إضافة إلى جثث الجنديين هدار غولدين وأورون شاؤول منذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.

المصدر: RT