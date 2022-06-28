مسلحون يهاجمون معرضا فنيا في هولندا

هاجم مجرمون مسلحون معرض TEFAF للفنون الجميلة والتحف في مدينة ماستريخت الهولندية، وفقا لما ذكرته صحيفة Dutch News الهولندية.

وتم نشر مقطع فيديو على موقع الصحيفة على الإنترنت، يصور لحظة الهجوم، إذ أحاط أربعة رجال يرتدون سترات وقبعات بنافذة واجهة يعتقد أنها تعرض مجوهرات من صالون المجوهرات في لندن Symbolic & Chase. وحاول أحد المجرمين كسر النافذة بمطرقة ثقيلة، وهدد شريكه الزوار بشيء يشبه البندقية.

وبعد مرور بعض الوقت، وضع أحد اللصوص شيئا في حقيبة، وبعد ذلك هرب الأربعة.

وبحسب ما ورد، اعتقلت الشرطة اثنين من المشتبه بهم وتبحث عن اثنين آخرين. ولا يزال غير معروف ما إذا كانوا قد تمكنوا من سرقة أي أشياء ثمينة.

ويعد معرض TEFAF (المعرض الأوروبي للفنون الجميلة) من أهم الأحداث الدولية في مجال الفن، بما في ذلك المجوهرات. ومنذ عام 1988، يتم استضافته سنويا من قبل مدينة ماستريخت الهولندية. ويستمر المعرض هذا العام من 25 إلى 30 يونيو.

المصدر: تاس