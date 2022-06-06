إيران.. لصوص يخترقون جدار مصرف في طهران ويسرقون صناديق الودائع البنكية

تمكنت مجموعة من اللصوص من سرقة العشرات من صناديق الودائع في أحد المصارف بعدما نجحوا في اختراق جدار المصرف من بناية مجاورة بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأفاد تقرير للتلفزيون الرسمي يوم الاثنين بأن عددا من اللصوص استغلوا عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام في إيران واقتحموا فرعا كبيرا تابعا لبنك "ملي إيران" البنك الوطني الإيراني، وسرقوا 250 صندوق ودائع.

والمنشآت التي تحوي صناديق الودائع مقرها تحت الأرض في كثير من بنوك طهران.

ولم يوضح التقرير طبيعة الودائع التي سرقت من الصناديق أو إجمالي قيمة المسروقات، ولم يكشف التقرير عن مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة.

وأقر بيان للمصرف بواقعة السطو، لكنه قال إنها تسببت في "خسائر محدودة".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر" إن صافرة إنذار انطلقت، وهو ما أدى إلى إرسال تنبيه آلي لمدير فرع البنك، غير أن الرجل تجاهل الإنذار، لأنه سبق وتلقى إنذارات كاذبة في الماضي.

وأوضحت "مهر" أن نظام الإنذار لم يكن معدا لإخطار أو تنبيه الشرطة.

وأشار التقرير إلى أن اللصوص سرقوا كاميرات المراقبة وأجهزة مراقبة أخرى من البنك الواقع في أحد شوارع طهران الرئيسية قرب جامعة طهران وعلى بعد خطوات من مركز للشرطة.

وقالت الشرطة إن هناك العديد من المشتبه بهم وبينهم موظفون بالبنك يخضعون للتحقيق.

جدير بالذكر أن سرقة البنوك الحكومية في إيران نادرة الحدوث.

⭕️ 💢 جزئیات سرقت بزرگ از یک شعبه بانک ملی در تهران!!

◼️در تعطیلات روزهای گذشته ( ۱۳ تا ۱۵ خرداد) بانک ملی ایران شعبه دانشگاه تهران ( خیابان انقلاب مقابل دانشگاه) که یکی از شعب بزرگ و ممتاز بانک ملی می باشد، مورد #سرقت_بزرگ و عجیبی قرار گرفته، که در نوع خود بی سابقه است.

۱ pic.twitter.com/erPJLem0PK — salahaddin.ayoubi (@salahaddinayou) June 6, 2022

المصدر: أ ب