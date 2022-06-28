باشينيان: أرمينيا تنوي تسوية العلاقات مع تركيا

صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن أرمينيا ترى إمكانيات لتسوية العلاقات مع تركيا وستبذل قصارى جهدها للاستفادة منها.

وقال باشينيان: "نرى إمكانيات لتسوية العلاقات مع تركيا وسنبذل قصارى جهدنا للاستفادة من هذه الإمكانيات".

في الوقت نفسه، أكد أن تصريحات تركيا حول " ممر زانجيزور" تعرقل عملية التسوية الأرمينية التركية، لكن هذا لا يعني أن أرمينيا ستوقف الحوار مع تركيا.

وأعلن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في وقت سابق أن تركيا ليس لديها عداوة مع أرمينيا، وأن أنقرة بدأت عملية التطبيع.

المصدر: نوفوستي