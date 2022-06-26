أنقرة: تركيا ليس لديها عداوة مع أرمينيا

أعلن الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا ليس لديها عداوة مع أرمينيا، وأن أنقرة بدأت عملية التطبيع.

وقال كالين في حوار على قناة "هابرتورك" التلفزيونية: "تركيا كانت لها عداوة أبدية مع أرمينيا؟ لا، لقد بدأنا عملية التطبيع".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين تركيا وأرمينيا، والحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1993 بمبادرة من أنقرة.

والعلاقات الصعبة بين البلدين ناتجة عن عدد من الظروف منها دعم أنقرة للموقف الأذربيجاني في قضية قره باغ.

المصدر: نوفوستي