ستولتبيرغ يكشف أجندة قمة الناتو المرتقبة في مدريد

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ إن قادة الناتو بقمة مدريد سيناقشون إمكانية تصدير الحبوب من أوكرانيا، وفتح الطرق البحرية لهذا الغرض وغيرها من الإجراءات.

وأعلن ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي قبل قمة التحالف في مدريد، النقاط الرئيسية التي سيبحثها قادة الناتو في القمة.

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-سيسمي الناتو روسيا باعتبارها التهديد الأكثر أهمية والمباشرة لأمن الحلف في القمة في مدريد.

-سيرفع التحالف مجموعاته القتالية في أوروبا الشرقية وسيزيد عدد قوات الرد من 40.000 إلى 100.000.

-سينشئ الناتو مستودعات أسلحة على الجانب الشرقي ويشكل قوات مصممة خصيصا للعمليات في هذه المنطقة.

-سيتبنى حلف الناتو في قمة مدريد برنامجا لدعم أوكرانيا، بما في ذلك إعادة تجهيز جيشها بأسلحة التحالف.

-يشعر الناتو بالقلق من الوجود العسكري الروسي في منطقة كالينينغراد.

- قادة الناتو في مدريد سيناقشون إمكانية تصدير الحبوب من أوكرانيا، وفتح الطرق البحرية لهذا الغرض.

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في مدريد يومي 29 و30 يونيو الجاري.

المصدر: تاس