الرئاسة التركية تكشف عن قمة رباعية تجمع تركيا والسويد وفنلندا والناتو تنعقد في مدريد

كشف المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن قمة رباعية ستعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد، تجمع تركيا والسويد وفنلندا والناتو.

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وذكر قالن في مقابلة مع إحدى القنوات التركية الخاصة، أن بلاده عقدت اجتماعين مع مسؤولين من السويد وفنلندا بخصوص انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة التركية إلى أن مساعد وزير الخارجية التركي سادات أونال سيتوجه يوم الاثنين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد الجولة الثالثة من هذه الاجتماعات.

كما أكد في الوقت نفسه أن تركيا لن تتراجع عن تحفظاتها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، موضحا أن القمة الرباعية المرتقبة في مدريد ستكون على مستوى الزعماء.

ولفت قالن إلى أن تركيا تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه ضد تنظيم "حزب العمال الكردستاني والتنظيمات التابعة له.

يشار إلى أن السويد وفنلندا، كانتا تقدمتا في 18 مايو بطلب رسمي للانضمام إلى حلف الناتو، في حين تتحفظ تركيا على انضمام البلدين إلى الحلف، على خلفية اتهامهما بدعم تنظيمات إرهابية، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوفها الأمنية.

المصدر: الأناضول