تركيا: قمة الناتو في مدريد ليست المهلة النهائية للبت بعضوية السويد وفنلندا

أشار الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إلى أن قمة حلف "الناتو" في مدريد ليست "المهلة النهائية" للبت بطلبي عضوية السويد وفنلندا في الحلف.

وأشار قالن في تصريح جاء ختام لقاء في بروكسل مع ممثلين عن السويد وفنلندا، إلى أن "المحادثات ستتواصل، وما سيحصل لاحقا رهن بالخطوات التي سيتخذها" البلدان.

وفي 18 مايو الماضي، تقدمت السويد وفنلندا بطلب رسمي للإنضمام إلى الناتو، وفي المقابل ترفض أنقرة انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية.

وسبق أن أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن موافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهونة بمدى مراعاة البلدين لمخاوف أنقرة الأمنية.

المصدر: "أ ف ب" + RT