قال جندي أوكراني أسير إن قادة مجموعته تخلوا عنه في قرية فولشياروفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وأمروه بأن يختبئ في قبو بالطابق السفلي، ولاذوا بالفرار.

وأضاف الأسير ميخائيل نستورك: "لقد تخلوا عني. كنت وحدي، هربوا.. لقد كسرت ذراعي، وأصابت شظية رقبتي. أخبرني الرائد قائد مجموعتنا بأن أركض إلى القبو وأختبئ وأعالج نفسي".

وكانت القوات الروسية قد حررت قرية فولشياروفكا، وأسرت عددا من الجنود الأوكران.

وأثناء المعارك، قامت الدبابات والمشاة الروسية بتحرير القرية وتم تدمير القبو الذي كان يختبئ فيه ميخائيل. وقام الجنود الروس بإخراج الجندي الأوكراني من تحت الأنقاض وقدموا له المساعدة الطبية.

المصدر: نوفوستي