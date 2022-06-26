 
مباشر

شولتس: مجموعة السبع قلقة من الوضع الاقتصادي في العالم

أخبار العالم

شولتس: مجموعة السبع قلقة من الوضع الاقتصادي في العالم
AP
المستشار الألماني أولاف شولتس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tb2m

صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن مجموعة السبع قلقة من الوضع الاقتصادي في العالم، وهي جاهزة لتحمل المسؤولية للتغلب على الأزمات الموجودة.

إقرأ المزيد
شولتس: وحدة الغرب
شولتس: وحدة الغرب "إشارة واضحة" لبوتين

وقال شولتس أمام الصحفيين على هامش قمة مجموعة السبع الكبرى في ضواحي مدينة غارمين بارتنكيرخن الألمانية، اليوم الأحد: "تمت في الجلسة الأولى مناقشة الاقتصاد العالمي. وجميع بلدان مجموعة السبعة قلقة من الأزمات التي يجب التغلب عليها. وتشهد العديد من البلدان انخفاضا للنمو الاقتصادي والتضخم المرتفع ونقص المواد الخام وانتهاك حلقات الإمدادات".

وأضاف: "يعد كل ذلك تحديات جدية ويجب علينا أن نتحمل المسؤولية المشتركة".

وعبر شولتس عن اعتقاده بأن قمة مجموعة السبع الحالية تشكل "إشارة واضحة لوحدة وحزم" الغرب في مواجهة المشاكل القائمة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا