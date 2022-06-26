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دبلوماسي: على الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات تضره أكثر من روسيا

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دبلوماسي: على الاتحاد الأوروبي عدم فرض عقوبات تضره أكثر من روسيا
AP
أرشيف
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صرح سفير الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، جوان والي دي ألميدا، بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي ألا يفرض عقوبات على روسيا تؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الضرر عليه.

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وقال في حديث لقناة "سكاي نيوز"، اليوم الأحد: "ذكرتهم بالغاز. إنه موضوع حساس للغاية بالنسبة لدولنا. وهناك شيء آخر لا يجب أن نعمله في أي حال من الأحوال وهو عدم استخدام العقوبات التي تضرنا أكثر مما تضر بالهدف. يجب أن نكون متأكدين أن العقوبات يؤيدها ناخبونا وأنها مدروسة ومتزنة".

وأضاف: "لكنها (العقوبات) – ويمكنني تأكيد ذلك – توجه ضربة قوية في قلب الاقتصاد الروسي".

المصدر: تاس

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