إعلام عبري: سباق مع الزمن في إسرائيل لتحقيق "إجراءات تطبيع" مع السعودية قبل وصول بايدن

أفاد الإعلام العبري بأن الاستعدادات لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقعة لإسرائيل في 13 يوليو تكتسب زخما.

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وأوضح الإعلام الإسرائيلي أنه "من المتوقع أن ينتهي تحضير الجدول النهائي للزيارة في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أنه "في بداية الشهر المقبل، سيصل الفريق الأمريكي التمهيدي إلى إسرائيل لإغلاق كل التفاصيل".

وكشف موقع "واينت"، على خلفية الزيارة، أنه "يجري سباق مع الزمن خلف الكواليس في محاولة للتوصل إلى اتفاقات تطبيع مع السعودية، بهدف حل القضية حتى قبل وصول بايدن إلى الشرق الأوسط"، حيث "تشمل الجهود مع المملكة العربية السعودية كافة المؤسسات الإسرائيلية بأكملها من الجيش الإسرائيلي، والموساد ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية"، وفق ما نقلت "I24".

وذكر التقرير أنه "لا يتوقع أحد أن يكون هناك تطبيع كامل وإقامة علاقات مع السعودية قريبا، لكن المحاولات متواصلة ومستمرة".

المصدر: "I24"