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مسؤولة أمريكية: زيارة بايدن قد تثمر عن خطوات للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية

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مسؤولة أمريكية: زيارة بايدن قد تثمر عن خطوات للتطبيع بين إسرائيل ودول عربية
AP
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ألمحت مسؤولة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن زيارة الأخير إلى الشرق الأوسط الشهر المقبل، قد تثمر عن خطوات باتجاه التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن إدارة بايدن معنية بأن تكون إحدى نتائج زيارة الرئيس للشرق الأوسط منطوية على بعض التقدم في توسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بين إسرائيل والعالم العربي.

وأشار إلى أنه في حال نجح بايدن بذلك، فسيحسب كإنجاز سياسي مهم بالنسبة له، مما سيخفف قليلا من الانتقادات داخل الحزب الديمقراطي بخصوص إشكالية لقاء الرئيس الأمريكي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لا سيما أنه سبق وقال إن السعودية "منبوذة" على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

المصدر: i24 news

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