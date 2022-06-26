الرئيس الإندونيسي يدعو للتفاوض حول الأزمة الأوكرانية

دعا الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إلى تسوية واللجوء للمفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا من أجل استعادة سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية.

وقال ويدودو إنه يجب حل الصراع وإعادة "سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية"، مشيرا إلى أنه سيحث قادة روسيا وأوكرانيا على إيجاد فرصة للحوار.

وذكرت وسائل إعلام منتصف الشهر الجاري أن الرئيس الروسي سيلتقي نظيره الإندونيسي في موسكو في 30 يونيو. كما ذكرت صحيفة جاكرتا بوست أن ويدودو يعتزم مناقشة مشكلة تصدير الحبوب الأوكرانية في موسكو، وكذلك خلال قمة مجموعة العشرين القادمة التي تترأسها إندونيسيا.

وأشارت صحيفة جاكرتا بوست إلى أن إندونيسيا تعارض فرض عقوبات على الاتحاد الروسي لقيامه بعملية خاصة في أوكرانيا.

المصدر: تاس